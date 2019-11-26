“BU ÜLKEYİ SİZ MAHVETTİNİZ” DEMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede 19 Kasım 2019 günü saat 13:00 sıralarında Kadıköy Polis Amirliği haber merkezini arayan Gizem Kaya’nın (23) kendisine çarşaflı olması nedeniyle bir kadının saldırdığını söylediği bunun üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. İddianamede, Gizem Kaya’nın ifadesine yer verildi. Kaya ifadesinde, olay günü Eminönü iskelesinde vapura bineceği sırada Emine Ayfer Türkcan (71) isimli kadının yanından geçerken kendisine hitaben, “Arabistan’a defol git, orada yaşayın, bu ülkeyi siz mahvettiniz, bu ülkede işiniz ne?” dediğini, ayrıca şahsın yanından geçtiği esnada eli ile bel kısmını itekleyerek kendisine vurduğunu ve tekrardan aynı şekilde söylemlerde bulunduğunu anlattı.

“İFTİRA” DEDİ

Şüpheli Emine Ayfer Türkcan ise ifadesinde, Şikayetçi Gizem Kaya’nın kendisine vurarak hızlıca içeri girdiğini, bunun üzerine kendisinin de “ne oluyor, Arabistan’da mı yaşıyorsunuz?” dediğini, müştekiyi Arap sandığını, müştekiyi darp etmediğini, iftira attığı için kendisinin de Gizem Kaya’dan şikayetçi olduğunu söyledi. Savcılık şüpheli Emine Ayfer Türkcan hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.