İşlem için dilekçe aranmayacak

Gelen şikâyetlerin bir evrakla geçiştirilmemesini isteyen Bakan Soylu şunları söyledi:

“Adalet Bakanlığı kadına yönelik ve aile içi şiddetle ilgili genelge yayımladı. Biz de genelgeyi hazırladık. Bu hafta içinde 2020’ye gelmeden biz de yayımlayacağız. Neler yapabileceğimizi en ince ayrıntısıyla beraber söylemeliyiz. Bunu kendi aileniz, kendi çocuğunuz olarak görün. Kadına şiddetle, aile içi şiddetle mücadeleyi topyekun ortaya koyalım. Bu işi çözün. Ama bir şiddet bile bizim insanlığımıza, medeniyetimize ağırdır. Karakola kim müracaat etmişse onun dilekçe verip vermemesine bakmayın, kodlayalım ve onu izlemeye alın. Özel birimler oluşturalım, tüm birimlerinizi harekete geçirelim.”