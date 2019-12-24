MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İşlem için dilekçe aranmayacak
ABONE OL
24.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

İşlem için dilekçe aranmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürleri Toplantısı’na katıldı. Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yeni genelge yayımlanacağını hatırlatan Bakan Soylu il emniyet müdürlerine görev alanları içinde gri saha bırakmamaları uyarısında bulundu.

İşlem için dilekçe aranmayacak

Gelen şikâyetlerin bir evrakla geçiştirilmemesini isteyen Bakan Soylu şunları söyledi:

“Adalet Bakanlığı kadına yönelik ve aile içi şiddetle ilgili genelge yayımladı. Biz de genelgeyi hazırladık. Bu hafta içinde 2020’ye gelmeden biz de yayımlayacağız. Neler yapabileceğimizi en ince ayrıntısıyla beraber söylemeliyiz. Bunu kendi aileniz, kendi çocuğunuz olarak görün. Kadına şiddetle, aile içi şiddetle mücadeleyi topyekun ortaya koyalım. Bu işi çözün. Ama bir şiddet bile bizim insanlığımıza, medeniyetimize ağırdır. Karakola kim müracaat etmişse onun dilekçe verip vermemesine bakmayın, kodlayalım ve onu izlemeye alın. Özel birimler oluşturalım, tüm birimlerinizi harekete geçirelim.” 

Kümese giren tilki tavukları yediKayseri'nin Talas ilçesinde bir evin kümesine giren tilki, kümesteki iki tavuğu yedi. Aç kalan tilki, belediye ekipleri tarafından yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elektrik kontağından yangın çıktı

Elektrik kontağından yangın çıktı

Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

Sıradaki Haber