İSMEK kayıtları başladı mı? 2020 İSMEK kursları kayıt tarihleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'un birçok bölgesinde farklı branşlarda açılan kurslarda verilen eğitimlere vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor. Bu yıl da farklı kurslarla vatandaşlara eğitim ve sosyalleşme imkanı sağlayan İSMEK'te yeni kayıt dönemi için geri sayım başladı.

İSMEK KAYITLARI NE ZAMAN?

İSMEK’te yeni eğitim dönemi başlıyor. Eğitimlere ön kayıtlar 13-25 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek. İSMEK’in ücretsiz eğitimlerinden faydalanmak isteyenler www.ismek.ist üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

İSMEK KAYIT NASIL YAPILIR?

İSMEK kurslarına kayıt olmak için resmi internet sitesi üzerinden ön kayıt yapılması gerekiyor. Branşlara ayrılan kontenjanlar dahilinde başvuru yapılabiliyor. Bazı kurslar için yedek kayıtlar da oluşturuluyor. Daha önceden İSMEK öğrenci kaydınız varsa sisteme girip tercih ettiğiniz branş için ön kayıt başvurusunda bulunabilirsiniz. Asıl kayıt ise seçilen kurs merkezinden yapılmaktadır.