Ispanağa ‘şeytan elması’ karışmış

Zehirlenme haberlerinin ardından gözler, ıspanak üretimin yapıldığı kentlere çevrildi. Ispanakların Ankara’nın Beypazarı ilçesinden gönderildiği belirtildi. Beypazarı’nın ardından ise İzmir’in Menemen ilçesi 45 bin ton ıspanak ile Türkiye üretiminin yüzde 30’unu karşılıyor.

Milliyet’e konuşan Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, 15 ton ıspanağın 150-200 kilosuna yabani ot karışması ihtimali olduğunu belirterek, konuyla ilgili incelemenin sürdüğünü, bölgedeki ıspanaklardan da numune alındığını söyledi. 12 bin dönüm ıspanak ekili araziden sadece bir tarlanın yanında şeytan elması denilen yabani ota rastlandığını ifade eden Ateş, “Çoğu tarlamızda bu yok. Biz normalde sorun çıkan bitkileri imha ediyoruz” diye konuştu. Ürünü artırmak için içine yabani ot eklenmesinin mümkün olmadığını ifade eden Ateş, bir tarım işçisinin hatası yüzünden karışma meydana gelmiş olabileceğini kaydetti. Ateş, tarlada ürünlere zehirli bir ilaç verilmesinin söz konusu olmadığını savunarak şunları söyledi: “Toplu yemek yenen, yemek firması tarafından verilen yemekten olsa belki ama bu şekilde yayılması zor. Bitki biraz ıspanağa benziyor ama bağ içinde ayırt edilebiliyor. Bir ihtimal raf ömrünü uzatmak için konulan bir şeyden olabilir. Biz burada yılda 40 bin ton ıspanak üretiyoruz. Akşam kendim de ıspanak yiyeceğim.”

Esenyurt’taki marketlerden birinin sahibi, ıspanağı Bayrampaşa’daki bir komisyoncudan aldığını kaydetti. Bayrampaşa’daki o komisyoncu ise ıspanağı, Ankara Beypazarı’ndan getirdiğini belirtti.

Şeytan elması nedir?

Patlıcangillerden bir bitki olan şeytan elması, tarım il müdürlüğünün açıkladığı gibi atropin ihtiva etmesiyle biliniyor. Sinir sistemi üzerinde etkili olan bitkinin koyu yeşil yaprakları, ıspanağı andırıyor. Boru otu olarak da bilinen bitki, halk arasında zehirleyici özelliğiyle de biliniyor.