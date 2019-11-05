MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem'Ispanağı sık sık ısıtarak yemeyin'
05.11.2019 - 10:29 | | AA

'Ispanağı sık sık ısıtarak yemeyin'

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile  Hekimi ve Homeopati Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, "Ispanağın zehirli olarak  değerlendirilmesine, raf ömrünü uzatmak için ıspanağın üzerine sıkılan kimyasal  maddeler, sık sık ısıtılarak yenmesi, ıspanakla aynı bölgede yetişen zehirli ve  yabani otlar neden olabilir. Bunlara bağlı zehirlenmeler, sanki ıspanağa bağlı  zehirlenme gibi yanlış algı yaratabilir." ifadelerini kullandı.

'Ispanağı sık sık ısıtarak yemeyin'

Koran AA muhabirine yaptığı açıklamada gıda zehirlenmelerine ilişkin  tüketicileri uyardı.

Kamuoyunda yer alan "ıspanak zehirlenmesi" haberlerine atıfta bulunan  Koran, zehirlenmelerin yetkililerin de açıkladığı gibi ıspanaktan değil, ıspanağa  karışan yabancı otlardan kaynaklanmış olabileceğinin altını çizdi.

Koran, ıspanağın kendisinin direkt zehirli olarak nitelendirilmesinin  yanlış olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ispanak, aksine çok faydalı, tüketilmesini tavsiye ettiğimiz bir  sebze. Ispanağın zehirli olarak değerlendirilmesine etken olan bir kaç neden var.  Birincisi ıspanağın üzerine sıkılan bazı kimyasal maddeler. Bunlar, hem raf  ömrünün uzatmak hem de böcek ve haşereleri uzak tutmak için kullanılan kimyasal  maddeler, zehirlenme buna bağlı olabilir.

İkincisi, ıspanak bitkisi sık sık ısıtılarak yenmemesi gereken bir  bitki. Çünkü içindeki nitrat maddesi, ısındıkça nitrite dönüşebilen bir madde, bu  yüzden tekrar tekrar ısıtılması zehirlenmelere neden olabilir. Bir diğer neden  de, ıspanak nemli ve sulak yerde yetişen bir bitki. Aynı bölgede yetişen zehirli  ve yabani otlar ıspanağın içine karışarak zehirlenmelere neden olabilir. Bunların  içinde de en önemlisi güzel avrat otu olarak bilinen atropa belladonna bitkisi.  Bunlara bağlı zehirlenmeler, sanki ıspanağa bağlı zehirlenme gibi yanlış algı  yaratabilir."

Tüketicilerin alması gereken önlemler ve yapması gerekenlere ilişkin  bilgi veren Koran, her sebze ve meyvenin mevsiminde tüketilmesinin önemine işaret  etti.Ispanağın da mevsiminde tüketilmesi gerektiğini belirten Koran, ıspanak  alındığında her yaprağının tek tek kopartılarak sirkeli su içine atılması,  aradaki yabancı otların temizlenmesi gerektiğini anlattı.

Koran, yarım saat sirkeli suda bekletilen ıspanağın yarım saat de duru  suda bekletilmesi, daha sonra tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

"AYNI GÜN YA DA ERTESİ GÜN TÜKETMEYE DİKKAT ETMELİYİZ"

Yiyeceklerin üst üste ısıtılmasından kaynaklanan zehirlenmelere dikkati çeken Koran, şu önerilerde bulundu:

 

 

Kontrolden çıkan araç, arkadan çarptığı aracın altına girdi’de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, park halindeki araca çarparak altına girdi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi. Park halindeki araç kendisine çarpan aracın üzerinde askıda kalırken, kazanın yaşanma anındaki ilginç görüntüler kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otobüs firmaları rekabete girince bilet fiyatları yarı yarıya düştü!

Otobüs firmaları rekabete girince bilet fiyatları yarı yarıya düştü!

Pasaport harcı ne kadar? 2019 Pasaport ücretleri

Pasaport harcı ne kadar? 2019 Pasaport ücretleri

Kaçış Sendromu nedir? Nasıl tedavi edilir?

Kaçış Sendromu nedir? Nasıl tedavi edilir?

İstanbul'da depremlerle battı! Vordonisi adası havadan fotoğraflandı

İstanbul'da depremlerle battı! Vordonisi adası havadan fotoğraflandı

Sıradaki Haber