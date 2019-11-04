Son dakika: Ispanak kabusu bir ile daha sıçradı! Gözlerimi kaybettim sandım

İstanbul Esenyurt'ta Cumartesi günü ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner, konuştu. Karacaner, marketten aldığı ıspanağın içinde bulunan bazı otların şifalı olduğunu düşünerek yemeğe doğradığını daha sonra da fenalaştığını söyledi.



"ONU DA DOĞRADIM İÇİNE ŞİFA OLUR NİYETİNE"

Zehirlenme şikayeti ile hastaneye başvuran Sevim Karacaner, “ Esenyurt’tan marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Onu yedikten kısa bir süre sonra baş dönmelerim başladı. Görme bozukluğum başladı. Diz kapaklarımın dermanı kesildi. Ondan sonra ne olduğunu anlamadım. Midem bulandı ama çıkartamadım. Baya bir kötü oldum. Sonra hastaneye geldim. Cumartesi yedim ve hala etkisi sürüyormuş. Cumartesi günü hastaneye geldiğimde de gıdadan zehirlendiğimin bilgisini aldım. Eşim yedi, kızım yedi. Kızım yoğurtla yedi onu etkilemedi. Ben direkt yedim. Isırgan otuna benziyordu. Acaba ısırgan otunun biraz daha büyümüşü mü dedim. Isırgan otunu görmüştüm ama o şekilde değildi. Elimi de biraz yakınca ısırgan otu olarak algıladım. Bilsem almazdım doğramazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor. Doktorlar geçeceğini söyledi” dedi.

TEKİRDAĞ'DA DA 22 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Tekirdağ ve ilçelerinde, dün akşam ıspanak yedikten sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle 22 kişi çeşitli hastanelere başvurdu.



İstanbul'da, yaklaşık 40 kişinin ıspanak ve benzeri bitkilerden yedikten sonra hastanelik olmasının ardından, Tekirdağ'da da aynı vaka yaşandı. İddiaya göre, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gece vardiyasında çıkan ıspanak yemeğinden yiyen 20 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişi aynı şikayetlerle Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan birinin Süleymanpaşa Sağlık Hak-Sen İlçe Başkanı Selim Kafadar olduğu öğrenildi. Kafadar'ın geçici hafıza kaybı yaşadığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Konuyla ilgili açıklama açıklama yapan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Cengiz Becerir, ıspanak yedikten sonra rahatsızlanan 22 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.

AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, ıspanak tüketimi nedeniyle gelen ihbar üzerine gerekli incelemelerin yapıldığını, zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğunu bildirdi.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kendilerine 2 Kasım'da yapılan ihbarda, ıspanak tüketimi sonrası zehirlenme olduğunun bildirildiği hatırlatıldı.

Zehirlenme şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuru yapanların ürün satın aldıkları satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edilmiştir. Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür. İl müdürlüğümüze ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmekte, konuyla ilgili değişik ilçelerimizden sağlık kuruluşlarına başvuranların ıspanak satın aldıkları işletmeler, resmi kontrole tabi tutulmakta, numune alınmakta ve alınan numuneler laboratuvarlara gönderilmektedir. Halkımızın tüketecekleri tüm gıdaları olduğu gibi, yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek, yabancı otları ayırt etmeli ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerekmektedir."