Ispanak zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Ispanak zehirlenmesine ne yol açıyor?

Dün akşam saatlerinde yedikleri Ispanaktan zehirlenen vatandaşlar hastanelere başvurdu. Yaşanan durumun ardından vatandaşlar Ispanaktan zehirlenme olayını ilk kez duymuş olacaklar ki arama motoru üzerinden araştırma yapmaya başladı. Ispanak zehirlenmesi nedir? Ispanak zehirlenmesi belirtileri nelerdir gibi sorularla konuya ilişkin net cevaplar bulmak adına araştırma yapmaya başladı. Peki nedir bu Ispanak zehirlenmesi? Ispanak gerçekten zehirler mi?

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Esenyurt'ta ıspanaktan zehirlenme iddialarıyla ilgili açıklama yapmıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

" Medyada yer alan “İstanbul’da Yemek Yiyen Çok Sayıda Kişi Zehirlendi” başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul geneli sağlık tesislerimize gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunların 25 tanesi taburcu olmuştur. Geriye kalan 19 tanesinin ise takibi ve tedavisi acil gözlem servislerinde devam etmektedir. Şu ana kadar hastanelerimize toplam başvuran hastalarımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi ilgili süreç; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ISPANAK ZEHİRLENMESİ NEDİR?

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere Ispanak zehirlenmesi diye bir olay yok. Ancak satın alınan Ispanakların üzerinden yer alan kimyasallar veya insan sağlığını etkileyen bir maddeden ötürü bir gıda zehirlenmesi olabileceği belirtiliyor. Ispanak içine karışan Güzelavrat otu olarak da bilinen zehirli bir otun bu zehirlenmelere yol açmış olabileceği belirtiliyor.