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09.10.2019 - 14:58 | | DHA, İHA

Isparta'da hareketli dakikalar! Mahalle ablukaya alındı

Isparta'da C.E., pompalı tüfekle pencereden ateş açıp, 3 yaşındaki oğluyla birlikte kendisini eve kilitledi. Adrese Özel Harekat polisleri sevk edilirken, C.E. yaklaşık 2 saatlik ikna çabasının ardından eylemine son verip tüfeği polise teslim etti. Baygınlık geçiren C.E., hastaneye götürüldü.

Isparta'da hareketli dakikalar! Mahalle ablukaya alındı
Isparta'da hareketli dakikalar! Mahalle ablukaya alındı
Isparta'da hareketli dakikalar! Mahalle ablukaya alındı
Isparta'da hareketli dakikalar! Mahalle ablukaya alındı
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Olay, saat 13.30 sıralarında Bağlar Mahallesi 2702 Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı evin birinci katında oturan C.E., henüz bilinmeyen nedenle evinin penceresini açıp, pompalı tüfekle havaya ateş etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kilitleyip kimseye yanıt vermeyen C.E.'nin yanında, oğlu Ç.E.'nin de bulunduğun belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yerine Özel Harekat timi geldi.

Polis bir süre C.E.'yi kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Kapıyı açmaya yanaşmayan C.E., yakınlarıyla telefon görüşmesi yapmayı kabul etti. Yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin ardından C.E. kucağında oğlu, elinde de pompalı tüfekle kapı önüne çıktı. Oğlunu ve tüfeğini polise teslim eden C.E., baygınlık geçirdi. Hazır bekleyen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği C.E., hastaneye götürülerek tedaviye alındı. C.E.'nin oğlu ise çaresizce dışarıda bekleyen annesi Ç.E.'ye teslim edildi.

Olay yerine gelen Isparta Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, çocuğu bir süre kucağına alıp sevdikten sonra anneyle görüştü ve aileye her türlü destekte bulunulacağını aktardı.

C.E.'nin olayı gerçekleştirme nedeni, ifadesinin ardından netlik kazanacak.

Tuvalete gitme bahanesiyle polisten kaçan şüpheli yakalandıAdliyeye götürüldüğü sırada tuvalete gideceğini söyleyip içinde bulunduğu polis aracının durmasını sağlayarak kaçan şüpheli Esenyurt'ta yakalandı.
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