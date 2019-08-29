Israrlı tacize Meclis freni

TBMM Başkanlığı Basın, Yayın ve Hakla İlişkiler Başkanlığı’nın kısa bir süre önce komisyona gönderdiği yazıda şöyle denildi:



“Boşanmış Mağdur Babalar Demeği Başkanı Muhammet Özen, komisyon üyelerine rahatsız edici üslupta ve sayıda mail ve faks göndermekte, üyelerini manipüle ederek ısrarcı bir şekilde komisyona katılmak yönündeki faaliyetlerine devam etmekte.



Bu kapsamda adı geçen şahsın ve dernek üyelerinin TBMM girişlerinde takip edilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talep TBMM Güvenlik Yönetmeliği’nin 8. maddesinin 10. fıkrası gereğince değerlendirilmiş ve adı geçen şahsın girişlerinde tedbir uygulanmasına karar verilmiştir.”

Dilekçe Komisyonu takip kararının devam edeceğini bildirildi.



Suçluya övgü soruşturması



Emine Bulut cinayeti sonrası sosyal medya hesabından katil Fedai Varan’ı öven mesajlar paylaşan Muhammet Özen hakkında “Suç işlemeye alenen tahrik” ve “Suçu ve suçluyu övme” suçlarından soruşturma başlatıldı.