Israrlı tacize Meclis freni
TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuran Boşanmış Mağdur Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Meclis’e daha önce dernek adına görüşmelere geldiğini, ancak son dönemde polis eşliğinde gelmek zorunda bırakıldığını dile getirerek, bu durumun düzeltilmesini istedi. Kendisinin herhangi bir suç işlememesine rağmen terör suçlusuymuş gibi muamele gördüğünü belirten Özen, komisyondan bu sınırlamanın kaldırılmasını istedi. Dilekçe Komisyonu, başvuruyu işleme alarak, konuyu TBMM Başkanlığı’na iletti.
TBMM Başkanlığı Basın, Yayın ve Hakla İlişkiler Başkanlığı’nın kısa bir süre önce komisyona gönderdiği yazıda şöyle denildi:
“Boşanmış Mağdur Babalar Demeği Başkanı Muhammet Özen, komisyon üyelerine rahatsız edici üslupta ve sayıda mail ve faks göndermekte, üyelerini manipüle ederek ısrarcı bir şekilde komisyona katılmak yönündeki faaliyetlerine devam etmekte.
Bu kapsamda adı geçen şahsın ve dernek üyelerinin TBMM girişlerinde takip edilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talep TBMM Güvenlik Yönetmeliği’nin 8. maddesinin 10. fıkrası gereğince değerlendirilmiş ve adı geçen şahsın girişlerinde tedbir uygulanmasına karar verilmiştir.”
Dilekçe Komisyonu takip kararının devam edeceğini bildirildi.
Suçluya övgü soruşturması
Emine Bulut cinayeti sonrası sosyal medya hesabından katil Fedai Varan’ı öven mesajlar paylaşan Muhammet Özen hakkında “Suç işlemeye alenen tahrik” ve “Suçu ve suçluyu övme” suçlarından soruşturma başlatıldı.