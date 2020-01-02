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02.01.2020 - 17:40 |

İşşizlik maaşı ne kadar oldu? Ne zaman yatar?

işsizlik maaşı ödemeleri yaklaşıyor. Asgari ücretin 2 bin 324 liraya yükselmesi birtakım soruları da beraberinde getirdi. İşsiz vatandaşlar bir yandan "İşsizlik maaşı ne kadar oldu?" sorusuna cevap ararken bir yandan da "İşsizlik maaşı ne zaman yatar?" sorusunu yöneltiyor.

İşşizlik maaşı ne kadar oldu? Ne zaman yatar?

 

Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı ile 2 bin 324 lira oldu. Ocak ayında işsizlik maaşı alacak olanlar, şimdi maaşların yeni asgari ücret üzerinden mi yatacağını sorguluyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşşiszlik maaşı 5 Ocak 2020 Pazartesi günü yatırılıacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı. Bu açıklamayla işsizlik maaşları da belli oldu. Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Bu detaylar ışığında damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak. 

 

Libya Tezkeresi 325 oyla Meclis'te kabul edildiTBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için olağanüstü toplandı. Meclis'te grubu bulunan partilerden birer isim 20'şer dakikalık konuşma yaptı. TBMM'deki Libya tezkeresi görüşmeleri tamamlandı. Meclis'te elektronik oylama sonuçlandı. Libya Tezkeresi TBMM'den 325 oyla geçti. Tezkereye 184 milletvekili ret oyu verdi.
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