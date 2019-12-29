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29.12.2019 - 09:23 |

İstanbul, Ankara ve İzmir'e kar ne zaman yağacak?

Kış mevsimi yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Aralık ayı ortalarına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları mevsim normallerine döndü. Yurdun büyük bölümü kar yağışı etkisi altında... Fakat İstanbul, Ankara ve İzmir'e henüz istenilen kar yağışı gelmiş değil. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'e kar ne zaman yağacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir'e kar ne zaman yağacak?

 

İstanbul günlerdir yağmurun etkisi altında... Soğuk hava da iyiden iyiye etkisini gösteriyor. Barajlarda hissedilir bir artış gözlenmezken kar yağışı umutla bekleniyor. Öte yandan İzmir ve Ankara'da da beklenilen kar yağışı henüz gelmiş değil.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Uydu görüntülerinde gelen verilere göre İzmir'de önümüzdeki 10 gün içinde kar yağışı gözlenmiyor. Ankara'da 4-5 Ocak tarihlerinde etkili bir kar yağışı beklenirken Aynı tarihlerde İstannbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

    Sabaha karşı İstanbul! Bariyerlere ok gibi saplandıTEM Otoyolu Bağcılar Mevkiinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere giren cipteki 3 kişi yaralandı. Bariyerlerin kullanılamaz hale getirdiği cip hurda yığını oldu.
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