İstanbul, Ankara ve İzmir'e kar ne zaman yağacak?

İstanbul günlerdir yağmurun etkisi altında... Soğuk hava da iyiden iyiye etkisini gösteriyor. Barajlarda hissedilir bir artış gözlenmezken kar yağışı umutla bekleniyor. Öte yandan İzmir ve Ankara'da da beklenilen kar yağışı henüz gelmiş değil.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Uydu görüntülerinde gelen verilere göre İzmir'de önümüzdeki 10 gün içinde kar yağışı gözlenmiyor. Ankara'da 4-5 Ocak tarihlerinde etkili bir kar yağışı beklenirken Aynı tarihlerde İstannbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.