Türkiye genelinde sonbaharda hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Özellikle İstabul'a kasım ayında neredeyse hiç yağmur yağmadı. Bu durum baraj doluluk oranlarını da etkiledi. Baraj doluluk oranlar gitgide azalırken vatandaşlar da "İstanbul baraj doluluk oranları son durum nedir?" sorusunu sormaya başladı.

BARAJ DOLULUK ORANI SON DURUM...

Genel Doluluk Oranı %35,92

Ömerli %30.54

Pabuçdere %4.9

Sazlıdere %35.45

B.Çekmece %36.16

Alibey %37.92

Terkos %53.2

Kazandere %4.09

Elmalı %62.92

Darlık %41.32

Istrancalar %24.94