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07.12.2019 - 17:28 |

İstanbul baraj doluluk oranları son durum nedir?

Sonbahar İstanbul açısından yağmursuz geçerken aralık ayına girmemize rağmen hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hal böyle olunca da barajların doluluk oranı her geçen gün azalıyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları son durum nedir?

İstanbul baraj doluluk oranları son durum nedir?

 

Türkiye genelinde sonbaharda hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Özellikle İstabul'a kasım ayında neredeyse hiç yağmur yağmadı. Bu durum baraj doluluk oranlarını da etkiledi. Baraj doluluk oranlar gitgide azalırken vatandaşlar da "İstanbul baraj doluluk oranları son durum nedir?" sorusunu sormaya başladı.

BARAJ DOLULUK ORANI SON DURUM...

Genel Doluluk Oranı %35,92

Ömerli %30.54
Pabuçdere %4.9
Sazlıdere %35.45
B.Çekmece %36.16
Alibey %37.92
Terkos %53.2
Kazandere %4.09
Elmalı %62.92
Darlık %41.32
Istrancalar %24.94

Ersan Parlatan: "Bizim oyun anlayışımızı, felsefemizi yansıtan bir skor"Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan son haftalardaki çıkışlarını sürdürdükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
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