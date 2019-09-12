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12.09.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İstanbul Bienali Pera’da

Pera Müzesi, 14 Eylül-10 Kasım 2019 tarihleri arasında 16. İstanbul Bienali’ne ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Bienali Pera’da

Pera Film, bienalin Yedinci Kıta temasından yola çıkarak sunduğu Ansızın Bir Yabancı Belirir programı ile doğanın tanıklıklarıyla toplumsal hafızayı bir araya getiriliyor. 

KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.
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