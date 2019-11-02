İstanbul Bienali son ziyaretçileri bekliyor

“Yedinci Kıta” başlığı altında 25 ülkeden 56 sanatçının 220’den fazla eserini bir araya getiren bienal, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ’nin Tophane’deki binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada ’da ücretsiz olarak gezilebiliyor.



Küratörlüğünü sanat dünyasının önde gelen isimlerinden akademisyen ve yazar Nicolas Bourriaud’nun üstlendiği Yedinci Kıta başlığını taşıyan bienal, günümüzün en acil meselelerinden ekolojiyi farklı açılardan ele alan eserlere ev sahipliği yapıyor. İnsanlığın sebep olduğu doğal veya kültürel atıklara antropoloji ve arkeolojinin araçlarıyla bakan güncel sanat çalışmalarına yer veren bienal, sanat ve ekoloji arasındaki ilişkiyi de tartışmaya açıyor.

Bienalin kapanış haftasına özel olarak İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ve Pera Müzesi’ndeki sergiler 8 Kasım Cuma günü akşam 22.00’ye kadar açık olacak.

Bienalde uzun cuma



8 Kasım Cuma’ya özel olarak İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’ nde bağımsız plak şirketlerinin buluşması 18.00-22.00 arasında Worlbmon kapsamında gerçekleşecek. Gecede çeşitli performanslar da izleyicilerle buluşacak.





