İstanbul boş ama ‘Ana’dolu

Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler dün trafik yoğunluğuna neden oldu. TEM Otoyolu’nun Bolu geçisinde trafik durma noktasına geldi. Osmangazi Köprüsü’nde de yoğunluk yaşanırken, trafiğin akışında sorun oluşmadı. İzmir-Ankara karayolunda, Manisa’nın Turgutlu ilçesi geçişinde, Çanakkale ve Tekirdağ’daki feribot iskelelerinde de uzun kuyruklar oluştu. Tatilde Yunanistan’a gitmek isteyenler de Balıkesir Ayvalık’ta ve Edirne İpsala’da uzun kuyruklarda bekledi.

Beklerken uyudular

BOLU: Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek için sabahın ilk ışıklarında yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Otoyolun Bolu Dağı, Çaydurt, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede geçişlerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Otoyolda trafiğin kilitlendiği anlarda araçlar D-100 Karayolu’na yönlendirildi. D-100’de de özellikle kavşaklarda trafik kilitlendi. Trafik nedeniyle bazı vatandaşlar, yol kenarındaki dinlenme tesislerinde ve yeşil alanlarda piknik yaptı. Bazı vatandaşlar da yastık ve yorganla yeşil alanlarda uyudu.

DÜZCE: Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesimi Gümüşova ve Bolu Dağı’nın İstanbul-Ankara yönünde yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş

ilerledi.

KOCAELİ: TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun Ankara istikametinde trafik dün durma noktasına geldi. TEM Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde ulaşım yavaşladı. İzmit’ten Gebze’ye kadar yoğunluk yaşanırken, İzmit’te Korutepe ve Gültepe ile viyadükler kesiminde araçlar adım adım ilerledi. İzmir istikametine gidecek olanlar, Osmangazi Köprüsü’nü kullandı. Osmangazi Köprüsünde de yoğunluk yaşanırken, trafiğin akışında sorun oluşmadı.

SAKARYA: Anadolu Otoyolu’nun Sapanca-Arifiye ve Adapazarı-Akyazı mevkisinde Ankara istikametinde de yoğunluk yaşandı.

MANİSA: İzmir-Ankara karayolunda Manisa’nın Turgutlu ilçesi geçişinde de trafik kilitlendi. İzmir’den Eskişehir, Ankara ve Konya’nın yanı sıra Uşak, Antalya gibi illere giden sürücülerin yolculuğu çileye döndü.

Yoğunluk yüzde 8

Bayram tatilini başka yerlerde geçirmek isteyenlerin önceki akşam ve dün sabah erkenden yola çıkmaları nedeniyle İstanbul’da yollar boşaldı. D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik akıcıydı, metrobüs duraklarında yoğunluk yoktu. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dün sabah saat 08.30’da yüzde 8 olarak ölçüldü.

Sınırda 5 kilometre

Edirne’den Yunanistan’a gitmek isteyen tatilciler, İpsala Sınır Kapısı’nda zaman zaman 5 kilometreye varan kuyruklarda bekledi. İpsala Sınır Kapısı’ndaki inşaat nedeniyle küçük araçlar için iki, TIR’lar için de bir peronda işlemlerin yapıldığı belirtildi. İşlemlerin çok yavaş sürdüğünü belirten tatilciler, duruma tepki gösterdi. Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu ilçede kuyrukta saatlerce bekleyenler, serinlemek için yol üzerindeki ağaçların altına oturdu.

4 yıldızlı denetim

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara-Eskişehir yolu üzerindeki jandarma kontrol noktasında trafik denetimine katıldı. Vatandaşlarla bayramlaşan Çetin, sürücüleri ise dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Doğu Ekspresi’nde bilet kalmadı

Bayramda demiryollarını tercih edenler de vardı. Ankara’dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen ‘Doğu Ekspresi’, 1310 kilometre yol katettikten sonra son durağı Kars’a ulaşıyor. Kurban Bayramı’nda Doğu Ekspresi ile yolculuk etmek isteyenler Kars Tren Garı’nda yoğunluk oluşturdu. Kars TCDD Taşımacılık AŞ Yolcu ve Lojistik Müdürü Muharrem Toraman, “Şu anda trenimizde bilet bulmak zor. Bu nedenle ek vagonlar bağlanıyor” dedi.

Feribot kuyruğu

Çanakkale’de Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluğa İstanbul ve Trakya’daki kentlerden bayram tatili için Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilllerine gitmek üzere yola çıkan tatilciler neden oldu. Tekirdağ’da ise feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa ve Marmara adalarına gitmek isteyenlerin bulunduğu araçlar, iskelelerde yoğunluk oluşturdu.