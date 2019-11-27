İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)burs sonuçları belli oldu mu? gencuniversiteli.ibb.istanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için harcayacağı yıllık burs bütçesi belli oldu. Bir yıl içinde 30 bin öğrencinin faydalanacağı İBB burs başvuru işlemleri yoğun ilgi gördü. Peki İBB urs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İlk ödemelerin Aralık ayında yapılacağı İBB burslarının sonuçları açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ' gencuniversiteli.ibb.istanbul/' adresi üzerinden İBB bursunun ilk ödeme tarihinden, sonuçların ne zaman açıklanacağına dair duyuru yayımlandı. İşte detaylar...

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuları resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 27 Kasım 2019 Çarşamba günü yani bugün içerisinde açıklanacak.

İBB BURSLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

İBB burslarının ilk ödemeleri, Aralık ayında hesaplara yatırılacağı bildirildi.

İBB BURS BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLDİ?

- Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.

- Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.

- 30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.

- Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.

- Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.