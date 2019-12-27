İstanbul cuma namazı saati? İstanbul cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan cuma gününde kılınacak olan cuma namazı öncesinde vatandaşlar bulundukları şehirlerdeki cuma namazı saatlerini araştırmayı sürdürüyor. Öğle ezanının okunmasının ardından kılınacak olan cuma namazı ilk olarak 4 rekatlik cuma namazının sünneti kılınarak namaz başlıyor. Hutbenin imam tarafından cemaate sesli olarak okunmasının ardından gamet getiriliyor ve Cuma namazının iki rekatlık farzı cemaar ile birlikte kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul başta olmak üzere Cuma namazı saatleri belirleniyor. Peki İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı vakitleri...

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı İstanbul'da saat 13:10'da Ankara'da 12:54'de İzmir'de ise 13:17'de kılınacak

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.