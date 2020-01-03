İstanbul cuma saati kaçta? | İstanbul cuma namazı saat kaçta? Öğle ezanı saat kaçta okunuyor?

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? Müslümanlar ve İslam alemi için mübarek olan Cuma gününde namaz ibadetini yerine getirmek için camilere gidecek olan vatandaşlar İstanbul cuma namazı vaktini merak ediyor. İşte 3 Ocak 2020 Cuma saati...

İSTANBUL CUMA SAATİ 3 OCAK 2020 - CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı öğle vaktinde cemaatle birlikte kılınır. İstanbul'da öğle ezanı 13.13'te okunuyor.

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.