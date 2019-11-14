İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ölü bulunan İngiliz ajan hakkında açıklama

Edinilen bilgilere göre polis, Mesurier’in eşi Winber’den ofiste çalışan kişilerin isimlerini öğrenerek, cinayet büro amirliğine çağırıp ifadelerini aldı. Bu çalışanlarla birlikte civarda bulunan bazı kişilerin de yer aldığı toplam 14 kişinin ifadesine başvuruldu. Çiftin, Büyükada'daki evlerinde çalışan 2 kişinin de ifadeleri alındı.

EŞİ 4 GÜNDÜR EVE UĞRAMAMIŞ

Bu arada Mersurier'in İsveç vatandaşı eşi Emma Winber’in de 10 Kasım Pazar gününden beri Büyükada’da kaldıkları eve uğramadığı öğrenildi. İngiliz basınından gazetecilerin de dün Büyükada'ya gelerek evi görüntüledikleri bildirildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da ölü bulunan İngiliz subayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ''Adli Tıp Kurumu tarafından James Gustaf Edward Le Mesurier'in kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemleri sonucu yapılan incelemeler devam etmekte olup herhangi bir rapor tanzim edilmemiştir. Soruşturmanın hassasiyeti nedeni ile eşi hakkında geçici bir tedbir mahiyetinde yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur'' denildi.