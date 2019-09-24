İstanbul depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? 24 Eylül son depremler listesi

İstanbul'da saat 11:00 sularında oldukça şiddeti bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem paniğe neden olurken vatandaşlar da "Son depremler neler?" diye aratmaya başladı. İşte son dakika deprem haberleri...

SON DEPREMLER NELER?

İstanbul'daki deprem 4.5 büyüklüğündeydi. Merkezüssü olarak Marmara denizi açıkları olduğu belirtildi. Bir önceki deprem ise Girit Adasın'da 5.1 büyüklüğündeydi.

UZMANLARDAN DEPREM YORUMLARI

İstanbul'da da hissedilen deprem sonrası televizyonların canlı yayınına bağlanan uzmanlardan da ilk yorumlar geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz İstanbul’da yaşanan depremle ilgili şu ifadelerini kullanıldı:

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu. Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Depremin olduğu yer Orta Anadolu çukurluğu dediğimiz yer. Sığ olduğu için oldukça geniş bir alanda hissedilmesi olağan. Hassas bir bölge. İstanbul için büyük deprem olmasını beklediğimiz fayda olan bir deprem. Bir süre beklemek lazım. Genellikle arkasından biraz daha küçük depremler olup sönümlenmesi gerekir. Burası korkutan bir bölge. Çok fazla büyük bir deprem işaretçisi olarak değerlendirmek mümkün değil. Sadece bu fayın aktif olduğunu gösteren bir olay. Bir süre daha bekleyip bu depremlerin nereye doğru seyrettiğini görmek lazım. Olağan koşullarda bunun arkasından artçıların gelmesi gerekir. 4.7’lik deprem olağan koşullarda hasar yaratacak bir deprem değil... 99 depreminde bu tür küçükten başlayıp giderek büyüyen bir deprem serisine rastlamadık.