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29.09.2019 - 11:42 | | AA

İstanbul depremi sonrası bu ürünlerde satışlar patladı!

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından vatandaşların e-ticaret platformları üzerinden yaptığı çadır, düdük, el feneri ve battaniye alışverişleri arttı.

İstanbul depremi sonrası bu ürünlerde satışlar patladı!

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “İstanbul’da gerçekleşen deprem sonrasında Hepsiburada trend verilerini incelediğimizde, bir önceki haftanın aynı gününe göre çadır, düdük, el feneri, battaniye gibi malzemelerin satışında 3-4 kat artış yaşandı. Çadır satışları, bir önceki haftanın aynı gününe göre 3 kat artış gösterdi.” diye konuştu. 

Deprem çantası araması 10 kat arttı

Mutlu Erturan, aynı zamanda çadır, el feneri ve deprem çantası gibi aramaların bir önceki haftanın aynı gününe göre 10 katın üzerinde artış gösterdiğini vurgulayarak, “Deprem sonrası yapılan Hepsiburada aramalarına göre, düdük aramasında 7 kat, powerbank aramasında 2 kat, deprem çantası aramasında 10 katın üzerinde ve el feneri aramasında 3 kat artış görüldü.” dedi.

"Çadır satışları yüzde 35 arttı"

GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin de depremin hayatın bir gerçeği olduğunu ve Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını belirterek, “Dilerdik ki tüm Türkiye olarak depreme her zaman hazırlıklı olalım ancak satış ve arama rakamlarımız, depremin ardından bazı ürünlerin satış rakamlarının ve aranma oranlarının arttığına işaret ediyor.” dedi.

Elçin, eylül ayındaki günlük satış ortalamasına göre deprem sonrasında adet bazında battaniye satışlarının yüzde 70, çadır satışlarının ise yüzde 35 artış gösterdiğini gözlemlediklerini vurgulayarak, “Tüm bu sonuçlar bize deprem öncesi koruyucu ve afet sonrası yardımcı önlemleri artırma konusunda bir hareketlenmenin başladığını gösteriyor.” ifadesini kullandı.

Kadın kasiyerin boğazına bıçak dayayıp gasp etti!İstanbul Küçükçekmece’de yüzü maskeli ve eldivenli bir gaspçı, girdiği markette kadın kasiyerin boğazına bıçak dayadı, ardından da kasadaki 2 bin 310 TL parayı alarak kaçtı. O anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Borcu olması sebebiyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilen gaspçı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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