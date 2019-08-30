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30.08.2019 - 12:58| AA

İstanbul Emniyeti'nde değişim!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 42 polis müdürü ile emniyet amiri başka illere tayin edilirken, 5 müdür ile emniyet amiri de başka illerden İstanbul'a atandı.

İstanbul Emniyeti'nde değişim!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen emniyet müdürlerinin atama listesi il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 ikinci sınıf, 15  üçüncü sınıf, 10 dördüncü sınıf polis müdürü ile 12 emniyet amirinin tayini  farklı illere çıktı. Başka illerden ise 1 üçüncü sınıf, 2 dördüncü sınıf polis  müdürü ile 2 emniyet amiri de İstanbul'a atandı.

İl emniyet müdür yardımcılarından Alper Karalı'nın Hatay'a, Erkan  Karalı'nın Van'a, Serdar Çelebi'nin Kocaeli'ye, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube  Müdürü Tunç Kuş'un ise Artvin'e tayin olduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 23 Temmuz'da il emniyet müdürlüklerine  bildirilen terfi listelerinde ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 20 üçüncü  sınıf ve 32 dördüncü sınıf polis müdürü bir üst rütbeye, 10 emniyet amiri  dördüncü sınıf emniyet müdürlüğüne, 14 başkomiser de emniyet amirliğine terfi  etmişti.

 

 

 

 

 

 

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