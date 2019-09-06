İstanbul emniyetine ‘Siber Akademi’

Bankalar Birliği’nin finansal destek verdiği projenin eğitim desteği ise İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile GSM şirketlerinin ve bankaların uzman personelinden sağlanacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube’de görevli personele adli bilişim ve sosyal medya alanında kapsamlı; diğer birimlere ise dijital deliller ve bilişim alanında orta ve basit düzeyde eğitimin verileceği akademinin, Marmara Bölgesi’ndeki diğer illerin emniyet müdürlüklerine bağlı birimlerine de eğitim vereceği öğrenildi.