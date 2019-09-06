06.09.2019 - 07:50| FERİT ZENGİN İstanbul
İstanbul emniyetine ‘Siber Akademi’
İstanubul Emniyet Müdürlüğü’nde bilişim suçlarına karşı görevli personelin eğitimi ve daha iyi donanımı için “Siber Akademi” altında kurs verecek bir birim kuruldu.
Bankalar Birliği’nin finansal destek verdiği projenin eğitim desteği ise İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile GSM şirketlerinin ve bankaların uzman personelinden sağlanacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube’de görevli personele adli bilişim ve sosyal medya alanında kapsamlı; diğer birimlere ise dijital deliller ve bilişim alanında orta ve basit düzeyde eğitimin verileceği akademinin, Marmara Bölgesi’ndeki diğer illerin emniyet müdürlüklerine bağlı birimlerine de eğitim vereceği öğrenildi.