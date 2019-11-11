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11.11.2019 - 20:39 |

İstanbul hava durumu 12 Kasım Salı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 Kasım Salı gününe ilişkin İstanbul hava durumu tahminlerini yayımladı. Peki 15 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

İstanbul hava durumu 12 Kasım Salı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde Edirne ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Düştüğü kuyuda ölümden dönen genç, yaşadıklarını anlattıDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, 9 Kasım'da arazide yürürken, 15 metrelik boş kuyuya düşüp yaralanan ve cep telefonuyla yardım isteyen Alişan Yıldırım (30), mucize kurtuluşunu anlattı. Ölümden döndüğünü, arkadaşlarına bağırmasına rağmen sesini duyuramadığını belirten Yıldırım, çareyi telefonla yardım istemekte bulduğunu söyledi.
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