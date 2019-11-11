İstanbul hava durumu 12 Kasım Salı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde Edirne ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI



Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



UYARILAR



Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.