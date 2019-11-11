11.11.2019 - 20:39 |
İstanbul hava durumu 12 Kasım Salı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 Kasım Salı gününe ilişkin İstanbul hava durumu tahminlerini yayımladı. Peki 15 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde Edirne ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
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