İstanbul hava durumu 29 Kasım Cuma | Meteoroloji hava durumu tahminleri

İstanbul hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri geliyor. İşte 29 Ekim Cuma için İstanbul hava durumu tahminleri...

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği, güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek rüzgarın da İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Karaköy-Kabataş-Bostancı, Kadıköy-Sarıyer ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı kaydedildi.

İŞTE 29 KASIM 2019 İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



