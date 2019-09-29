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29.09.2019 - 09:55 |

İstanbul hava durumu | Bugün ve önümüzdeki günler hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu bilgilerini yayımladı. İstanbullular bugün güneşli bir havaya uyandı. Peki önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbullular yarından itibaren nasıl bir haftaya başlayacak?

İstanbul hava durumu | Bugün ve önümüzdeki günler hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl? Pazartesi, Salı , Çarşamba, Perşembe, Cuma hava nasıl olacak? soruları yoğn ilgi görüyor. Haftanın son gününde, yeni haftanın naısl olacağı konuşuluyor. İşte İStanbul hava durumu tahminleri haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün açık 20,8 °C

İstanbul hava durumu | Bugün ve önümüzdeki günler hava nasıl olacak

 

Sürat teknesi böyle patladıRusya’nın Soçi kentinde iskeleye yaklaştığı sırada bir sürat teknesinde patlama meydana geldi.
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