25.09.2019 - 09:53 |
İstanbul hava durumu (Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar)
İstanbullular merakla araştırıyor. İstanbul'da hava durumu nasıl? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Vatandaşların merak ettiği bu sorulara, Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden cevap bulunuyor. İşte bugün ve önümüzdeki günlerin hava durumu...
Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar hava nasıl olacak sorusu yoğun ilgi görüyor. Hava durumuna göre hazırlanıp, evden çıkacak olan vatandaşlar, MGM hava durumu bilgilerini yakından takip ediyor. İşte İstanbul'da son dakika hava durumu...
İSTANBUL HAVA DURUMU
Çarşamba günü İstanbul hava durumu
Parçalı bulutlu 19,8 °C
Perşembe günü İstanbul hava durumu
Parçalı bulutlu 24 derece
Cuma günü İstanbul hava durumu
Çok bulutlu 25 derece
Cumartesi günü İstanbul hava durumu
Parçalı bulutlu 25 derece
Pazar günü İstanbul hava durumu
Parçalı bulutlu 24 derece