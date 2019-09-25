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25.09.2019 - 09:53 |

İstanbul hava durumu (Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar)

İstanbullular merakla araştırıyor. İstanbul'da hava durumu nasıl? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Vatandaşların merak ettiği bu sorulara, Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden cevap bulunuyor. İşte bugün ve önümüzdeki günlerin hava durumu...

İstanbul hava durumu (Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar)

Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar hava nasıl olacak sorusu yoğun ilgi görüyor. Hava durumuna göre hazırlanıp, evden çıkacak olan vatandaşlar, MGM hava durumu bilgilerini yakından takip ediyor. İşte İstanbul'da son dakika hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU

Çarşamba günü İstanbul hava durumu

Parçalı bulutlu 19,8 °C

Perşembe günü İstanbul hava durumu

Parçalı bulutlu 24 derece

Cuma günü İstanbul hava durumu

Çok bulutlu 25 derece

Cumartesi günü İstanbul hava durumu

Parçalı bulutlu 25 derece

Pazar günü İstanbul hava durumu

Parçalı bulutlu 24 derece

 

Rus ordusu modernize edilen seyir füzesini test ettiRus ordusu tarafından Sovyetler Birliği döneminde kullanımına başlanan BM-30 “Smerç” çok namlulu seyir füzesi, geliştirildikten sonra ilk testini başarıyla geçti.
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