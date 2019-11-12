İstanbul hava durumu yarın nasıl olacak? Meteoroloji'den 13 Kasım Çarşamba açıklaması

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI



Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR



Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



UYARILAR



Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.