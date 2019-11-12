12.11.2019 - 20:37 |
İstanbul hava durumu yarın nasıl olacak? Meteoroloji'den 13 Kasım Çarşamba açıklaması
Yaklaşık 15 milyon vatandaşımızın yaşamını idame ettirdiği İstanbul'da, 13 Kasım Çarşamba hava durumunu derledik. Peki ülkemizin kalbi olarak görülen İstanbul'da yarın hava durumu nasıl olacak?
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.