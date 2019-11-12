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12.11.2019 - 20:37 |

İstanbul hava durumu yarın nasıl olacak? Meteoroloji'den 13 Kasım Çarşamba açıklaması

Yaklaşık 15 milyon vatandaşımızın yaşamını idame ettirdiği İstanbul'da, 13 Kasım Çarşamba hava durumunu derledik. Peki ülkemizin kalbi olarak görülen İstanbul'da yarın hava durumu nasıl olacak?

İstanbul hava durumu yarın nasıl olacak? Meteoroloji'den 13 Kasım Çarşamba açıklaması

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

'Ailesi adına' çiçek bırakıldıÖlü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinin önüne gelen çalışma arkadaşı Le Mesurier'in ailesi adına ofisin kapısına gül yapraklarıyla birlikte çiçek bıraktı.
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