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31.10.2019 - 12:15 | | İHA

İstanbul için kritik uyarı! Bugün öğleden sonra...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Yağışların bugün öğleden sonra etkili olacağı yarından öğleden sonra ise etkisini azaltarak kesileceği belirtildi.

İstanbul için kritik uyarı! Bugün öğleden sonra...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul'da beklenen sağanak yağışların, öğleden sonra etkisini artırarak gece saatlerinde poyraz fırtınası (50-70 km/sa) ile birlikte kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yağışın, yarın sabah saatlerinde etkisini azaltarak öğleden sonra kesilmesi bekleniyor” denildi.

 

 

    İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdiMeteoroloji tarafından İstanbul geneline yapılan yağmur uyarısının ardından kentin kuzey kesimlerindeki bulutlanmalar görüntülendi. Bulutlar nedeniyle adeta gündüz geceye döndü.
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