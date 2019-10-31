İstanbul için kritik uyarı! Bugün öğleden sonra...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul'da beklenen sağanak yağışların, öğleden sonra etkisini artırarak gece saatlerinde poyraz fırtınası (50-70 km/sa) ile birlikte kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yağışın, yarın sabah saatlerinde etkisini azaltarak öğleden sonra kesilmesi bekleniyor” denildi.