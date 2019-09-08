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08.09.2019 - 10:58| AA/İHA

İstanbul için uyarı geldi! O saatlere dikkat

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde öğle saatlerine kadar sağanak bekleniyor.

İstanbul için uyarı geldi! O saatlere dikkat

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, parçalı bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerine kadar İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak etkili olacak.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde Bayburt’ta 23, Aydıntepe’de 21, Demirözü’nde 21 derece olarak sıcaklık değerlerinin beklendiği belirtildi.

 

 

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