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18.10.2019 - 09:25 | | DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan nefes kesen takip!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan nefes kesen takip!
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan nefes kesen takip!
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan nefes kesen takip!
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan nefes kesen takip!
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Z.F.İ. ve İ.T. adlı kişilerin Ortadoğu ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Avrupa ülkelerine çıkaracağı bilgisi alındı. Takip edilen şüphelilerin bir TIR'a uyuşturucu yüklediğinin belirlenmesi üzerine operasyon başladı.

Şüphelilerin geçiş güzergahında önlem alan Jandarma, operasyonda drone de kullandı. Şüphelilerin kullandığı TIR, Osmangazi Köprüsünü geçtikten hemen sonra durduruldu. Şüphelilerin yere yatırılarak gözaltına alınırken narkotik dedektör köpeği "Vadi"nin de katılımıyla araçta arama yapıldı. Narkotik köpeklerinden ve X-Ray cihazlarının tespitinden korunmak için dorsenin taban kısmına kurşun döküldüğü fark edildi. Kurşun kaplamaları söken jandarma ekipleri, gizli bölmede 75 kilo eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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