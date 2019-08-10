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10.08.2019 - 15:26| İHA

İstanbul-İzmir arası açılan otoyolla sürücüler nefes aldı

Tatillerde vatandaşların çileli yolu haline gelen İstanbul-İzmir arası, açılan otoyolla sürücülere nefes aldırdı.

İstanbul-İzmir arası açılan otoyolla sürücüler nefes aldı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılan İstanbul - Bursa - İzmir otoyolu trafiği rahatlattı. Geçtiğimiz bayram ve uzun resmi tatillerde, yoğun trafiğin yaşandığı ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Bursa-İzmir arasında sürücüler otobanla rahat nefes aldı.

İstanbul-İzmir arası açılan otoyolla sürücüler nefes aldı

Trafik akışının rahatladığı yolda, vatandaşların genellikle otobanı tercih ettiği görüldü. Önceki tatillerde kullanılan yolda ise trafik akışı kesintisiz sağlandı.

 

 

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