İstanbul-İzmir arası kaç saate düştü? İstanbul-İzmir otoyolu kullanım ücreti ne kadar?

İstanbul ile İzmir arasındaki 8,5 saatlik seyahat süresini 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. İşte ayrıntılar...



İSTANBUL-İZMİR ARASI 3,5 SAATE DÜŞTÜ

İstanbul-İzmir arasının şu an 8,5 saat sürdüğünü, yeni yapılan 404 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu ile normal şartlar altında 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacağını belirten Turhan, "Bu da yol kullanıcılarına önemli bir ekonomik katkı sağlayacak, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak. Bu güzergahla özellikle ülkemizin sanayi mamullerinin, tarım ürünlerinin gerek yurt içi gerekse yurt dışına nakliyesinde de önemli imkan ve kolaylıklar sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Turhan, İstanbul-İzmir arasındaki mevcut devlet yolunun yaklaşık 515 kilometre olduğunu anımsatarak, otoyolla iki kent arasının 404 kilometreye düşmüş olacağını bildirdi.



İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?







