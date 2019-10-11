İstanbul Kırmızısı filmi başrol oyuncuları kimler?

İstanbul Kırmızısı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ferzan Özpetek'in oturduğu İstanbul Kırmızısı filmi 2017 yılında vizyona girdi. Dram türünde çekilen İstanbul Kırmızısı filminin çekimleri Türkiye ve İtalya'da gerçekleştirildi.

Türkiye'de 10 hafta boyunca vizyonda kalan İstanbul Kırmızısı filmi 504.765 seyirci tarafından izlendi. Gişeden elde edilen gelir ise 6.391.157,89 TL olarak açıklandı. Peki İstanbul Kırmızısı filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

İSTANBUL KIRMIZISI FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

İstanbul Kırmızısı filminin başrollerinde Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Serra Yılmaz, Zerrin Tekindor, Cemre Ebuzziya, Selim Bayraktar, Reha Özcan, Ayten Gökçer, İpek Bilgin, Yelin Bilgin, Çiğdem Selışık Onat, Şerif Sezer, Nergis Öztürk, Rıza Kocaoğlu, Tayfun Sav, Yunus Albayrak yer alıyor.