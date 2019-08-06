İstanbul Modern’de Bayramda sanat zamanı

İstanbul Modern’de sanatseverlerin ilk kez izleyeceği pek çok yapıtın yer aldığı koleksiyon sergisi “Şimdinin Peşinde”, tekstil malzemesini kullanan sanatçıların yer aldığı “İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar”, fotoğraf sergisi “IArsBir SecAra GuIIve “Uluslararası Sanatçı Filmleri” programını izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul Modern, “Şimdinin Peşinde” adlı koleksiyon sergisiyle günümüz dünyasında insanlık hallerine odaklanıyor. İstanbul Modern’in geçici mekânının iki katına yayılan sergi, günümüz insanını serginin merkezine yerleştiriyor. İnsanın kentle, doğayla, kendi benliğiyle olan ilişkisini; tarihsel, toplumsal ve kişisel bağlamda irdeleyen yapıtları bir araya getiriyor. Sergide yer alan 33 sanatçının resim, heykel, yerleştirme, video ve desenlerden oluşan çalışmaları, insanın fiziki çevresiyle kurduğu ilişkinin dinamiklerini konu ediyor.