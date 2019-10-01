İstanbul parlıyor ‘Türkiye’ uçuşta

Konaklama sektöründe Türkiye’nin aylık bazda dolulukları Avrupa ortalamasının üzerine çıkarken, İstanbul yüzde 87.7 ile aylık bazda Avrupa’nın en fazla dolu 10 şehrinden biri oldu. Londra, Barselona, Budapeşte gibi Avrupa’nın en fazla turist ağırlayan şehirlerini geride bırakan İstanbul, 2015 sonunda Rus uçağının düşürülmesiyle başlayan kayıp 2 yılı telafi ederken, gücüne güç kattı.



Türkiye Otelciler Birliği’nden (TÜROB) yapılan açıklamada, Türkiye’nin Ağustos 2019 otel dolulukları 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4.9 artarak yüzde 79.5 oldu. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR’nin TÜROB için hazırladığı ‘Ağustos 2019 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye’nin aylık bazda otel dolulukları uzun bir aradan sonra Avrupa ortalamasının üzerine çıktı. İstanbul ise Avrupa destinasyonları doluluk sıralamasında yüzde 87.7 ile 35 tatil destinasyonu arasında 7. sırada yer aldı. Ağustos 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması ise yüzde 77.7 oldu.



Süper Kupa dopingi



İstanbul’un yıldızını parlatan gelişmelerden biri de iki İngiliz takım olan Liverpool ve Chelsea’nin 14 Ağustos’ta İstanbul’da oynadığı UEFA Süper Kupa Finali oldu. İngilizler ağustosta İstanbul’daki pek çok oteli doldurmuş, 50 binin üzerinde İngiliz’in İstanbul’a geldiği tahmin edilmişti.



Oda başı gelir arttı



Ağustos 2019’da ortalama oda bedeli % 21.9 artışla 105 euro’ya ulaşırken, toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirler % 27.9 artışla 83.4 euro oldu. Ocak-Ağustos dönemi oda fiyatı % 11.5 artışla 79.6 euro, oda başı gelir % 13.4 artışla 53.6 euro oldu.









8 ayda 31 milyon turist ağırladık 5 milyon Rus ‘güney’e hücum etti



Turizmde dünyada hak ettiği yeri sağlamlaştırmak isteyen Türkiye, geçtiğimiz gün açıklanan ‘2023 Turizm Stratejisi’yle de hedeflerini pekiştirecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dün açıklanan sınır giriş çıkış istatistiklerine göre, Türkiye, yılın 8 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.72 artışla 31 milyon bin 394 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Bu sayı, Türkiye’nin bugüne kadar gerçekleşen en iyi ağustos ayı verisi olarak tarihe geçti.

Yılın 8 aylık döneminde en çok ziyaretçi yüzde 15.40 artış ve 4 milyon 831 bin 341 kişi ile Rusya Federasyonu’ndan gelirken, yüzde 13.71 artış ve 3 milyon 384 bin 199 kişi ile Almanya ikinci, yüzde 17.35 artış ve 1 milyon 849 bin 764 kişi ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran takip etti.









Dünyada 6. oldu



Türkiye’ye ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.17 artışla 6 milyon 307 bin 508 yabancı ziyaretçi geldi. 1 milyon 78 bin 904 kişi ile Rusya Federasyonu birinci, 713 bin 527 kişi ile Almanya ikinci, 421 bin 466 kişi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı.



Dünya Turizm Örgütü’nün verilerine göre Türkiye, turist sayısında dünyada 6’ncı, turizm gelirinde 14’üncü sırada yer alıyor.