İstanbul trafiği son durum... Trafik yoğunluk haritası...

İstanbul’da bugün yağmur gün boyu etkili oldu. Yağmurun ve cuma gününün etkiisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Uzun süredir trafikte olan sürücüler trafiğin son durumunu merak ederken bir yandan da trafik yoğunluk haritasını kontrol ediyor.

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Bazı yerlerde trafik durma noktasına gelirken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur trafiğine bir de cuma trafiği eklenince, ana arter yollarda sürücüler trafikte kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yol durumu haritasında saat 18.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı.