20.09.2019 - 20:52 |
İstanbul trafiği son durum... Trafik yoğunluk haritası...
İstanbul'da mesai saatinin bitmesi ve yağmurun etkili olmasının ardından trafik durma noktasına geldi. Sürücüler yolca uzun zaman geçirirken bir yandan da trafik yoğunluk haritasını kontrol ediyor. İşte İstanbul trafiği son durum...
İstanbul’da bugün yağmur gün boyu etkili oldu. Yağmurun ve cuma gününün etkiisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Uzun süredir trafikte olan sürücüler trafiğin son durumunu merak ederken bir yandan da trafik yoğunluk haritasını kontrol ediyor.
TRAFİK YOĞUNLUĞUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı yerlerde trafik durma noktasına gelirken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur trafiğine bir de cuma trafiği eklenince, ana arter yollarda sürücüler trafikte kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yol durumu haritasında saat 18.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı.
İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.