04.10.2019 - 18:43 |
İstanbul trafikte son durum: Yüzde 70'lere dayandı
İstanbul'da cuma trafiğine yağmurun eklenmesiyle birlikte yoğunluk yaşanıyor. İş çıkışı eve gitmek isteyen vatandaşlar trafikte zor anlar yaşıyor. İşte İstanbul trafikte son durum.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında Avrupa Yakası'nda yoğun trafik var. Anadolu Yakası'nda trafik daha hızlı ilerliyor.
BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI
Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında bugün oynanacak maç nedeniyle Kadıköy'de bazı yollar trafiğe kapatıldı. Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokakları trafiğe kapalı.