İstanbul trafikte son durum: Yüzde 70'lere dayandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında Avrupa Yakası'nda yoğun trafik var. Anadolu Yakası'nda trafik daha hızlı ilerliyor.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında bugün oynanacak maç nedeniyle Kadıköy'de bazı yollar trafiğe kapatıldı. Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokakları trafiğe kapalı.