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04.10.2019 - 18:43 |

İstanbul trafikte son durum: Yüzde 70'lere dayandı

İstanbul'da cuma trafiğine yağmurun eklenmesiyle birlikte yoğunluk yaşanıyor. İş çıkışı eve gitmek isteyen vatandaşlar trafikte zor anlar yaşıyor. İşte İstanbul trafikte son durum.

İstanbul trafikte son durum: Yüzde 70'lere dayandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında Avrupa Yakası'nda yoğun trafik var. Anadolu Yakası'nda trafik daha hızlı ilerliyor.

İstanbul trafikte son durum: Yüzde 70lere dayandı

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında bugün oynanacak maç nedeniyle Kadıköy'de bazı yollar trafiğe kapatıldı. Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokakları trafiğe kapalı.

 

Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.
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