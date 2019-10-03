İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da iki fakültede eğitime 20 gün ara

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünün duyurusunda, "26 Eylül'de meydana gelen depremde binaları hasar gören üniversitemiz Veteriner Fakültesi (Avcılar) ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde (Bakırköy) eğitim-öğretim hizmetlerine 2-22 Ekim tarihleri arasında ara verilmiştir. 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında Rektörlüğümüzce ayrıca duyuru yapılacaktır" bilgisine yer verildi.

Bu arada depremde hasar gören mühendislik fakültesinin ana binasındaki dersler de kampüsteki yeni binalara alındı.