MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri İstanbul ve Ankara'daki çakarlı kabus böyle son buldu!
ABONE OL
09.12.2019 - 17:54 | | DHA

İstanbul ve Ankara'daki çakarlı kabus böyle son buldu!

Ankara ve İstanbul'da çakarlı araç konvoyuyla dolaşan ve iş adamı olduğunu söyleyen A.Ö.'ye ceza kesildi.

İstanbul ve Ankara'daki çakarlı kabus böyle son buldu!

Ankara'da yaşayan A.Ö. kendisini iş adamı olarak tanıtıyor. Sosyal medya hesabı açan A.Ö. lüks araçlı konvoyla İstanbul ve Ankara caddelerinde dolaşıyor. Araçlardaki çakarlar dikkat çekiyor.  Çakarlı araç konvoyuyla ilerleyen A.Ö.'nün yanındakilerin diğer sürücüleri sıkıştırıp zor anlar yaşatıyor. A.Ö.'nün konvoyunu önceki gün Ankara Gölbaşı'nda polis tarafından durduruldu.

A.Ö.'ye 2 bin 4 lira çakar cezası kesildi. Ayrıca araç ve belgelerdeki eksiklikler nedeniyle de A.Ö.'ye ceza kesildiği öğrenildi.

 

 

    Kaybolan dağcıları arama çalışmalarında drone desteğiUludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Özberk neden gündem oldu?

    Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Özberk neden gündem oldu?

    Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor

    Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor

    Hayvanseverin protesto ettiği müdür görevden alındı

    Hayvanseverin protesto ettiği müdür görevden alındı

    Mide bulandıran olay! Lise öğrencileri fark etmeseydi...

    Mide bulandıran olay! Lise öğrencileri fark etmeseydi...

    Sıradaki Haber