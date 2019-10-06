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06.10.2019 - 22:19 | | AA

İstanbul yeşile büründü! İşte sebebi...

Serebral Palsi hastalığına dikkati çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Galata Kulesi ve bazı alışveriş merkezleri ile binalar, hastalığın simge rengi yeşil ile aydınlatıldı.

İstanbul yeşile büründü! İşte sebebi...

 

Serebral palsi (beyin felci) hastalığının bilinirliğini arttırmak amacıyla çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge eserleri ile köprüleri bu kez "Dünya Serebral Palsi Günü" için renklendirildi.

İstanbul yeşile büründü İşte sebebi...

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Galata Kulesi ve bazı alışveriş merkezleri ile binalar hastalığın simge rengi yeşile büründü.

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