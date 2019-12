İstanbul’a geliyorlar

İş Sanat, 20’inci yılında İstanbul’da iki önemli ismi ağırlamaya hazırlanıyor: China Moses ve Tindersticks. Grammy ödüllü bir caz duayeni Dee Dee Bridgewater’ın ve yönetmen Gilbert Moses’in kızı olarak dünyaya gelen China Moses; caz, R&B, soul ve blues repertuvarına sahip, eşsiz bir vokal caz sahnesinde kendine yer edindi. İlk single’ı “Time”ı çıkardığında henüz 16 yaşında olan China Moses, bu çalışmasıyla Fransa’da başarı ve ün elde etmekle kalmadı, yorumladığı caz ve blues klasikleriyle dikkatleri üzerine topladı.

Kariyeri süresince “On Tourne En Rond”, “Good Lovin”, “China Moses* & Raphaël Lemonnier”, “This One’s For Dinah”, Crazy Blues”, “Nightintales” adlı albümlerine 14 single ve EP ekledi. “Crazy Blues” albümü The Times gazetesi tarafından 2013 yılında En iyi 100 Albüm arasında gösterildi. Ustaca kullandığı vokal yeteneğinin yanı sıra prodüktörlük ve şarkı yazarlığı da yapan sanatçı, hayranı olduğu Dinah Washington anısına “This One’s for Dinah” isimli albümüyle caz sahnelerindeki varlığını güçlendirdi. Walt Disney yapımı “Prens ve Kurbağa” filminin Fransız versiyonunda Prenses Tiana’yı ve “Aslan Kral” filminin meşhur şarkısı “Hakuna Matata”yı seslendirdi.

China Moses, 5 Şubat Çarşamba akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicilerle buluşacak.

Dünya turnesinde İstanbul var

Nottingham çıkışlı İngiliz grup, rock altyapılarını caz ve blues öğelerle birleştirerek kendine özgü bir tarz yarattı. Önce Asphalt Ribbons adı altında toplanan grup, 1992 yılında Alman yapımı bir kibrit kutusundan ilhamla şimdiki adını aldı. Şarkı sözlerini şiirsel bir dille aktaran bağımsız müziğin temsilcilerinden Tindersticks, 27 yıllık müzik kariyerinde aralarında “Curtains”, “Simple Pleasure”, “Falling Down a Mountain”, “The Something Rain” ve “The Waiting Room”un da bulunduğu 18 albüme, 25 single’a ve EP’ye imza attı.

Sadık bir hayran kitlesine sahip grup, müzik eleştirmenleri tarafından alternatif rock tarihinin en başarılı gruplarından biri olarak gösteriliyor. Stuart A. Staples’ın önderliğinde çalışmalarını sürdüren ekip, Fransız yönetmen Claire Denis’in “Trouble Every Day” (2001) ve “Nénette Et Boni” (1997) filmlerine yaptıkları müziklerle hem müzik hem de sinema dünyasına damga vurdu. Geçen yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan, ödüllü “High Life”ın soundtrackini de besteleyen Tindersticks, “No Treasure But Hope” adlı son albümünün dünya turnesi kapsamında 15 Şubat Cumartesi akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda sahne alacak.