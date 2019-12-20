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20.12.2019 - 21:23 | | İHA

İstanbul'a hafta sonu uyarısı! Kuvvetli şekilde geliyor

İstanbul Valiliği, hafta sonu Marmara Bölgesi’nin batısında kuvvetli lodos ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

İstanbul'a hafta sonu uyarısı! Kuvvetli şekilde geliyor

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Cumartesi ve Pazar günü için Marmara Bölgesi’nin batısında kuvvetli lodos ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre yarın (21 Aralık-Cumartesi) ve pazar günü (22 Aralık) Marmara Bölgesi’nin batısında kuvvetli lodos ve sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul’da pazar günü akşam saatlerinden sonra başlayacak sağanak şeklindeki yağışın önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği, rüzgarınsa güneybatı yönlerden cumartesi günü kuvvetli, pazar ve pazartesi günü sabah saatlerine kadar ise fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının pazartesi gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor” denildi.

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