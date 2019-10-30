İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Tarih belli mi?

Sonbahar mevsiminin bitişine 1 ay kaldı. Artık yavaş yavaş kış mevsimine geçiş yapıyoruz. Havalar güzel giderken İstanbulluların kafasının bir kenarında ise kar yağışı bulunuyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A İLK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'a bu kış ilk karın erken yağabileceğini vurgulayan Tek, "Bizi aslında kurak bir kış bekliyor. Kurak kış derken, kar yağmayacak mı sorusunu da akla getiriyor. Ama sıcaklık verileri aynı şeyleri söylemiyor. Sıcaklık verileri mevsim normalleri ve altı değerler gösteriyor. Özellikle kasım ayı içerisinde sıcaklıklar ortalamaların altına düşecek. Bu da kasım ayı içerisinde özellikle kasımın sonuna doğru kar yağışı olasılığını artırıyor ve yine kış dönemi boyunca kar yağışlarını alacağız ama yağış çok düşük olduğu için kar yağışları çok uzun soluklu ve çok fazla olmayacak. Özellikle Marmara Bölgesini, İstanbul'u kuru, ayazı daha fazla bir kış bekliyor. Bu da beraberinde yine yüksek basıncın olduğu günlerin sayısını artıracağından, sisli ve puslu günlerin, deniz trafiğinde aksamaların daha çok yaşanacağına işaret ediyor. Tabii ki bu, bugünden baktığımız verilere göre" dedi.