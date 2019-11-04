İstanbul'a ıspanak gönderilen tarlada 'şeytan elması' otu çıktı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır" açıklaması üzerine, gözler Türkiye'de üretilen ıspanağın yüzde 15'inin karşılandığı Ankara'nın Bepazarı ilçesine çevrildi. Beypazarı'nda bulunan ıspanak tarlaları, 30 yıldır İstanbul, Ankara ve diğer illerin ıspanak ihtiyacını karşılıyor. Beypazarı’ndan İstanbul’a gönderilen ıspanak tarlalarında incelemelerde bulunan Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, DHA’ya açıklamalarda bulundu.

Ateş, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamanın ardından ot bulunan tarlaya gittiklerini belirterek, "Tarlanın son kısmında az bir yerde yerel ağızda 'pıtırak' denen 'şeytan elması' otu, karışma ihtimali var; ancak başka bölgelerde sorunumuz yok. Bu alan 6 dekar, sadece yaklaşık 100 metrekare yabancı otlar var. Toplamda 15 bin ton ürün çıkar, 150-200 kilonun içine karışmış olabilir. Daha önce başımıza böyle bir şey gelmedi. Yaklaşık 50 yıldır ıspanak üretiyoruz. Yılda 40 bin ton civarında üretim yapıyoruz. Bahsedilen ot ıspanakla biraz benzer; ama toplu olduğu zaman ayırt edilebilir. Tek başına ıspanağa benziyor. Bizim burada halk arasında 'pıtırak' dediğimiz bir ot. Bizim başımıza gelen bir şey değil. Bu olaydan sonra dikkat ettik. Şu anda yoğun bir hasat dönemindeyiz. Gönül rahatlığıyla insanlarımız yiyebilir. Büyük bir ihtimalle sınıra yakın bir yerde tek tük ıspanağın içinde çıkmış, yabancı işçiler karıştırmış olabilir. Nasıl denk geldi bilmiyoruz" diye konuştu.

İlk defa ıspanaktan zehirlenme vakasını duyduklarını söyleyen ıspanak üreticisi İbrahim Coşkun da "Konu ıspanak mı, ot mu ortada bir bilgi kirliliği var. Ben ıspanaktan olduğunu düşünmüyorum. Buradan giden tonlarca ıspanak var. 44 kişi mi zehirlenecek? Ben ıspanaktan olacağını düşünmüyorum. 30 yıllık ıspanak üreticisiyim. İlk defa ıspanaktan zehirlenme duyuyorum" dedi.

UZMANLARDAN "KÜÇÜK BOY ISPANAK ALIN" ÖNERİSİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Deveci, büyük boydaki ıspanaklarda ilaçlama oranının fazla olduğunu belirterek, vatandaşlara küçük boy ıspanakları tercih etmeleri önerisinde bulundu.

Deveci, yaptığı açıklamada, İstanbul ve Tekirdağ'da meydana gelen gıda zehirlenmesi şüphelerinin tedirginlik yarattığını ancak korkulacak bir durum olmadığını söyledi.

Zehirlenmelerin yabancı otlardan kaynaklı olabileceğini aktaran Deveci, "Ispanaklar arasında bulunan ve ıspanağa çok benzeyen bir ottan kaynaklandığını düşünüyorum. Büyük ihtimal aynı yerden gönderilmiş. Bu ot dul avrat otu olarak biliniyor. Ispanağa çok benziyor. Zehirlenme şüphesinin bundan kaynaklandığını düşünüyorum." diye konuştu.

Vatandaşların telaşa kapılmaması gerektiğini ve korkulacak bir durum olmadığını bildiren Deveci, sebze alırken daha titiz olunması gerektiğini ifade etti.

Ispanak tercih ederken küçük boyda olanların alınması gerektiğini dile getiren Deveci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ispanak alırken olabildiğince küçük, bir kuzu kulağını geçmeyecek, açık renkte olanlar tercih etmeli. Ispanak ne kadar büyük ve gelişmiş ise o ıspanağa atılan ilaç miktarı o kadar fazladır. Vatandaşlar olabildiğince gösterişsiz olanı, küçük olanı tercih etsinler. Çünkü boyut olarak büyük olanlarda hormon oluyor. Aşırı gübreleme yapılan büyük boydaki sebzeleri tercih etmemekte fayda var."