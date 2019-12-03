Hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı? Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayımladı
Milyonlarca vatandaş kış hazırlığına başladı. 'Kar ne zaman yağacak' sorusu yoğun ilgi görüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu bilgileri yayımlandı. İşte Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu tahminleri...
Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu araştırılıyor. Aralık ayına girmemizle birlikte kar yağışı bazı bölgelerde etkisini götermeye başladı. Peki en çok merak edilen hava durumu soruları arasında 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorusunun cevabı belli oldu mu? İşte Meteoroloji'den hava durumu bilgileri...
ANKARA HAVA DURUMU
Bugün Puslu 2,8 °C
Çarşamba Karla Karışık Yağmurlu 2°C 4°C
Perşembe Çok Bulutlu
Cuma Az Bulutlu -4°C 5°C
Cumartesi Az Bulutlu -5°C 4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU
Bugün Çok Bulutlu 12,7 °C
Salı Yağmurlu 7°C 15°C
Çarşamba Yağmurlu
Perşembe Parçalı Bulutlu 6°C1 0°C
Cuma Az Bulutlu
Cumartesi Az Bulutlu 4°C 12°C
İZMİR HAVA DURUMU
Bugün Az Bulutlu 9,9 derece
Çarşamba Sağanak Yağışlı 11°C 12°C
Perşembe Az Bulutlu 6°C 12°C
Cuma Az Bulutlu 5°C 13°C
Cumartesi Az Bulutlu 6°C 15°C
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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için henüz kar uyarısında bulunmadı. Önümüzdeki günlerde İstanbul için kar yağışı görünmüyor. Fakat Ankara'ya kar alarmı verildi. 4 Aralık Çarşamba günü Ankara'da karla karışık yağmur etkili olacak.