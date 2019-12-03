Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu araştırılıyor. Aralık ayına girmemizle birlikte kar yağışı bazı bölgelerde etkisini götermeye başladı. Peki en çok merak edilen hava durumu soruları arasında 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorusunun cevabı belli oldu mu? İşte Meteoroloji'den hava durumu bilgileri...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün Puslu 2,8 °C

Çarşamba Karla Karışık Yağmurlu 2°C 4°C

Perşembe Çok Bulutlu

Cuma Az Bulutlu -4°C 5°C

Cumartesi Az Bulutlu -5°C 4°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün Çok Bulutlu 12,7 °C

Salı Yağmurlu 7°C 15°C

Çarşamba Yağmurlu

Perşembe Parçalı Bulutlu 6°C1 0°C

Cuma Az Bulutlu

Cumartesi Az Bulutlu 4°C 12°C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün Az Bulutlu 9,9 derece

Çarşamba Sağanak Yağışlı 11°C 12°C

Perşembe Az Bulutlu 6°C 12°C

Cuma Az Bulutlu 5°C 13°C

Cumartesi Az Bulutlu 6°C 15°C

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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için henüz kar uyarısında bulunmadı. Önümüzdeki günlerde İstanbul için kar yağışı görünmüyor. Fakat Ankara'ya kar alarmı verildi. 4 Aralık Çarşamba günü Ankara'da karla karışık yağmur etkili olacak.