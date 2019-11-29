29.11.2019 - 10:54 |
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı ne zaman?
Aralık ayı geldi, çattı. Ülkenin büyük bölümü henüz karla tanışmadı. İstanbul'da bugün başlayan sağanak yağış sonrası ise kar yağışının ne zaman yağacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...
Sonbahar yağışsız özellikle kasım ayı güneşli geçti. Hava sıcaklığı ay boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Son günlere girilirken ülke genelinde yağışlar etkisini gösterdi. Şimdi İstanbul'da yaşayanlar "Kar ne zaman yapacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
10 günlük verileri incelediğimizde İstanbul'da herhangi bir kar yağışı gözlenmiyor. Yağmur yağışının ise aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise 2-4 derece azalacak.
Balon balığının "ilaç için" ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdiAkdeniz ve Ege sularında son yıllarda sıkça görülmeye başlanan ve balık türlerinin azalmasına yol açan balon balıklarının ilaç yapımı için ihraç edilmesine ilişkin çalışma yürütüldüğünün açıklanması balıkçıları heyecanlandırdı.