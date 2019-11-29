İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı ne zaman?

Sonbahar yağışsız özellikle kasım ayı güneşli geçti. Hava sıcaklığı ay boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Son günlere girilirken ülke genelinde yağışlar etkisini gösterdi. Şimdi İstanbul'da yaşayanlar "Kar ne zaman yapacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

10 günlük verileri incelediğimizde İstanbul'da herhangi bir kar yağışı gözlenmiyor. Yağmur yağışının ise aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise 2-4 derece azalacak.