İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yağmur yağacak mı?

İstanbul henüz karla tanışmadı. Üstüne üstlük sıcaklıklar da mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Yağmur ise beklenenin çok altında kaldı. Öte yandan cumartesi günü ise sıcaklıklar 17 dereceleri görecek. Peki, kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

10 günlük verileri incelediğimizde İstanbul'da herhangi bir kar yağışı gözlenmiyor. Hava sıcaklıkları 3 gün boyunca 15 derecelerde olurken 21 Aralık Cumartesi günü ise 17 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

“İSTANBUL’DA ARALIK AYINDA KAR YAĞIŞI İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK"

İstanbul Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Mevsimsel tahminlere baktığımızda da önümüzdeki günlerin sıcak geçeceği tahminleri yapılıyor. Bundan 10 gün önce İstanbul’da 15 Aralık’ta kar tahminim vardı ancak şu anda baktığımızda İstanbul’da aralık ayında kar yağışı ihtimalinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki çarşamba günü yağış gelebilir ama gelecek yağış da çok düşük olacak. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman ise İstanbul gibi mega şehirlerde su kaynakları çok verimli kullanılması gerekiyor. Şimdiden önümüzdeki dönemler için çözüm arayışlarında olmalıyız" diye konuştu.

Ocak ve şubat aylarını değerlendiren Toros, “İklimin kendi içerisinde salınımları vardır bazı dönemlerde kurak ve sıcak bazı dönemlerde yağışlı geçebilir. Ancak bizi korkutan son 100 yılda dünya genelinde sıcaklıklar 1 derece arttı. Benzer artışı Türkiye’de de görüyoruz. Mevsimsel uzun tahminlere baktığımız zaman normal üzerinde sıcak geçeceğini hatta önümüzdeki ocak ve şubat ayılarının da mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar gözüküyor tahminlere göre. Ancak uzun vadeli tahminlerde yanılma payı yüksektir. İstanbul’da ortalama 123 milimetre, ocak ayında ise 105 milimetre yağması gerekiyor. Ama gidişata göre bunun altında kalacağız gibi gözüküyor" ifadelerinde bulundu.