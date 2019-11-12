Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¼rekli Ä°zleme Merkezi tarafÄ±ndan gÃ¼ncel olarak paylaÅŸÄ±lan hava kirliliÄŸi raporlarÄ±na gÃ¶re, Ä°stanbul'da bazÄ± noktalarÄ±nda hava kirliliÄŸi oranÄ± tehlikeli boyuta ulaÅŸtÄ±. Raporu deÄŸerlendiren Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi Meteoroloji MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi Prof. Dr. Orhan Åžen, â€œSon 15 gÃ¼ndÃ¼r Ä°stanbulâ€™da yÃ¼ksek basÄ±nÃ§ var. YaÄŸmur yok, rÃ¼zgar yok, sÄ±caklÄ±k yÃ¼ksek. BunlarÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ de hava kirliliÄŸini artÄ±rÄ±cÄ± rollerdir. 15 gÃ¼ndÃ¼r devam ediyor bunlar" dedi. Prof. Dr. Åžen, " YÃ¼ksek basÄ±ncÄ±n olduÄŸu havalarda, hava kirliliÄŸi bu kÄ±ÅŸ biraz canÄ±mÄ±zÄ± sÄ±kacak. RÃ¼zgar varsa, yaÄŸmur varsa bu hava kirliliÄŸi olmayacaktÄ±r. Ã–zellikle akÅŸamlarÄ± maskesiz Ã§Ä±kÄ±lmamasÄ± lazÄ±m. Bilhassa yaÅŸlÄ±lar dikkatli olmalÄ±." diye konuÅŸtu.

ATAÅžEHÄ°R, ALÄ°BEYKÃ–Y, KARTAL, YAKACIK BU CÄ°VARLARDA HAVA KÄ°RLÄ°LÄ°ÄžÄ° ARTMAYA BAÅžLADI"

Prof. Dr. Orhan Åžen, hava kirliliÄŸi ile ilgili olarak, â€œÃ–zellikle Ä°stanbulâ€™un bazÄ± semtlerinde hava kirliliÄŸi etkili olmaya baÅŸladÄ±. Ã–rneÄŸin, AtaÅŸehir, AlibeykÃ¶y, Kartal, YakacÄ±k bu civarlarda hava kirliliÄŸi artmaya baÅŸladÄ±. Nedeni ise, gece hava sÄ±caklÄ±klarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k, gÃ¼ndÃ¼z hava sÄ±caklÄ±klarÄ± yÃ¼ksek. Geceleri hava bulutsuz olduÄŸu iÃ§in Ã§ok Ä±sÄ± kaybediyor gÃ¶kyÃ¼zÃ¼. DolayÄ±sÄ±yla geceleri sobalar yanmaya baÅŸladÄ±. Havaya Ã§Ä±kan kirlilik miktarlarÄ± artmaya baÅŸladÄ±. Hava kirliliÄŸi meteoroloji ile Ã§ok ilgilidir. Son 15 gÃ¼ndÃ¼r Ä°stanbulâ€™da yÃ¼ksek basÄ±nÃ§ var. YaÄŸmur yok, rÃ¼zgar yok, sÄ±caklÄ±k yÃ¼ksek bunlarÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ de hava kirliliÄŸini artÄ±rÄ±cÄ± rollerdir. 15 gÃ¼ndÃ¼r devam ediyor bunlar" dedi.





"AKÅžAMLARI MASKESÄ°Z Ã‡IKMAYIN"

Prof. Dr. Åžen sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

â€œKÃ¶mÃ¼rÃ¼n fazla yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alanlarda bu kirliliÄŸi gÃ¶rÃ¼yoruz. Otomobillerden de Ã§Ä±kan kirlilik var ama bu geceleri Ã§ok fazla olmaz. Fakat partikÃ¼l kirliliÄŸi olarak Ã§ok muazzam bir kirlilik var. AtaÅŸehir ve AlibeykÃ¶y gibi Ã¶lÃ§Ã¼m cihazÄ± olan yerlere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman hakikaten kirlilik deÄŸerlerinin yÃ¼ksek olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. DolayÄ±sÄ±yla yÃ¼ksek basÄ±ncÄ±n olduÄŸu havalarda, hava kirliliÄŸi bu kÄ±ÅŸ biraz canÄ±mÄ±zÄ± sÄ±kacak. Gece dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karken dikkatli olunmalÄ±. RÃ¼zgar varsa yaÄŸmur varsa bu hava kirliliÄŸi olmayacaktÄ±r. Ã–zellikle akÅŸamlarÄ± maskesiz Ã§Ä±kÄ±lmamasÄ± lazÄ±m. Bilhassa yaÅŸlÄ±lar dikkatli olmalÄ±. Amfizemi ya da akciÄŸerleri ile ilgili problemi olanlarÄ± hava kirliliÄŸi tetikler. O yÃ¼zden ÅŸimdiden buna alÄ±ÅŸmamÄ±z lazÄ±m. Ã–nÃ¼mÃ¼z kÄ±ÅŸ"

Prof. Dr. Åžen hava kirliliÄŸin artmasÄ±ndaki faktÃ¶rÃ¼n son 15 gÃ¼ndÃ¼r devam eden sÄ±caklÄ±klar olduÄŸunu belirterek, â€œÃœzerimizde bloke olmuÅŸ bir yÃ¼ksek basÄ±nÃ§ duruyor. AlÃ§ak basÄ±ncÄ± sokmuyor. Ege Deniziâ€™ne kadar geliyor ve ilerlemiyor. Bu 5-6 yÄ±lda bir TÃ¼rkiyeâ€™de oluyor. O zaman da kuraklÄ±k meydana geliyor. Daha Ã¶nce 2011-2008 yÄ±lÄ±nda bu oldu. Bu yÃ¼ksek basÄ±nÃ§ sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bulutsuz gÃ¼nler demek. Bu sÄ±caklÄ±klar normal deÄŸil. KasÄ±m ayÄ±nda 25 derece sÄ±caklÄ±k hiÃ§ normal deÄŸil. GÃ¼zel hava diyemeyiz, kÃ¶tÃ¼ hava bunlar" diye konuÅŸtu.

AKCÄ°ÄžER VE KALP HASTALIKLARINA BAÄžLI Ã–LÃœMLERÄ° CÄ°DDÄ° ORANDA ARTIRDIÄžI GÃ–RÃœLMÃœÅžTÃœR"

TÃ¼rk Toraks DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Hasan Bayram ise hava kirliliÄŸine baÄŸlÄ± olarak yaÅŸanan hastalÄ±klara dikkati Ã§ekti. Prof. Dr. Bayram ise, â€œHava kirliliÄŸinin en baÅŸta akciÄŸer ve kalp hastalÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mleri ciddi oranda artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. DÃ¼nyada ve TÃ¼rkiyeâ€™de yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar var. HastalÄ±ÄŸÄ± olan bireylerde doÄŸrudan Ã¶lÃ¼mlere yol aÃ§abiliyor. Kronik akciÄŸer hastalÄ±ÄŸÄ± olan ve kalp hastalarÄ±nÄ±n rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nda alevlenmeler yaÅŸanÄ±yor. Åžikayetler ve hastane baÅŸvurularÄ± artÄ±yor. En hassas gruplar ise yaÅŸlÄ±lar ve Ã§ocuklar. YaÅŸlÄ±larÄ±n akciÄŸer rezervleri azaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ocuklarÄ±n ise akciÄŸerleri henÃ¼z tam geliÅŸmediÄŸi ve sÄ±k nefes alÄ±p verdikleri iÃ§in daha hassaslar. Bu kirli havanÄ±n olduÄŸu dÃ¶nemde olabildiÄŸince kapalÄ± ortamda kalmak, hava gÃ¼neÅŸli olsa da dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmamak, pencereli kapalÄ± tutmak gerekiyor. Bu gÃ¼nlerde olabildiÄŸince iÃ§ ortamlarda kalmak gerek" diye konuÅŸtu.

â€œHAVA KÄ°RLÄ°LÄ°ÄžÄ° BULAÅžICI HASTALIKLARA YAKALANMA RÄ°SKÄ°NÄ° DE ARTIYOR"

Prof. Dr. Bayram, â€œNefes darlÄ±ÄŸÄ±, Ã¶ksÃ¼rÃ¼klerde artÄ±ÅŸ, daha fazla ilaÃ§ alma ihtiyacÄ± ve daha kolay yorulma gibi ÅŸikayetler olabilir. Kalp hastalÄ±ÄŸÄ± varsa ona dair yakÄ±nmalar olur. Hava kirliliÄŸi bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klara yakalanma riskini de artÄ±yor. Ä°nsanlar daha kolay nezle ve gribe yakalanÄ±yorlar" dedi.

"ÅžÄ°MDÄ° Ã‡IKTIM NEFES ALAMIYORUM"

AlibeykÃ¶y sakinlerinden Nermin Kaan da â€œBen ayda bir dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±yorum. Åžimdi Ã§Ä±ktÄ±m nefes alamÄ±yorum. Sis oluyor, duman oluyor kÃ¶mÃ¼r yaktÄ±klarÄ± iÃ§in. Åžimdi iyi de kÄ±ÅŸÄ±n daha kÃ¶tÃ¼ oluyor" diye konuÅŸtu.

"SABAHLARI BAZEN GÃ–Z GÃ–ZÃœ GÃ–RMÃœYOR"

Ã–zdal YaÄŸar da â€œBizim buranÄ±n gecekondularÄ±nÄ±n yakmÄ±ÅŸ olduÄŸu odun, kÃ¶mÃ¼r, arabalarÄ±n egzozlarÄ± ile daha fazla hava kirliliÄŸi oluyor. Zaten kokudan anlÄ±yorsunuz. Ben PazariÃ§iâ€™nde oturuyorum. SabahlarÄ± inerken bazen gÃ¶z gÃ¶zÃ¼ gÃ¶rmÃ¼yor. KÄ±ÅŸÄ±n daha da Ã§ok oluyor biz bundan rahatsÄ±zÄ±z" ifadelerini kullandÄ±. AlibeykÃ¶yâ€™de yaÅŸayan vatandaÅŸlardan SÃ¼leyman Bayka ise â€œToz, toprak hava duman hep. Sabahleyin rahat etmiyor insan sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekiyor. Bunlar hep insanÄ±n ciÄŸerlerine gidiyor. Her taraf inÅŸaat, her taraf beton Ä°stanbul yok artÄ±k, hayat kalmadÄ±. " dedi.

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