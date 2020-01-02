İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu kar açıklaması

İSTANBUL METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI



Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR



Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI



Rüzgarın; Marmara 'da yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.