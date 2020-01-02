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02.01.2020 - 00:09 |

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu kar açıklaması

İstanbul'da son günlerde havaların iyice soğumasının ardından kar ne zaman yağacak sorusu gündemin en çok merak edilen konuları arasına girdi. Peki yavaştan kendini hissettirmeye başlayan kar İstanbul'a ne zaman yağacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den elde edilen son dakika verilerinin ayrıntıları...

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu kar açıklaması

İSTANBUL METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Marmara 'da yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kocaeli'de trafik kazasıKocaeli'nin Darıca ilçesinde, kavşakta çarpışan 2 otomobilden biri, savrulup refüje çıkarak yön levhasını devirdi. Kazada iki otomobil de hurdaya döndü.
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